—Sí. Cuando la canto, la primera persona que me viene a la cabeza es mi hija Ella. Siempre que viene a mis conciertos mi hija ya sabe que es su canción. Y en esta gira te da una emoción porque se puso a llorar y todo cuando le dije: "Esta canción es tuya". Mi familia me contó que se empezó a emocionar, que empezó a llorar, y cuando me lo contó me emocioné muchísimo. Pues, no sé, que eso haya podido suceder, que le haya dado esa emoción que su padre le dedicara esa canción…