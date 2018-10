"Bailando 2018": Soledad Fandiño volvió a cuestionar las actitudes de Laurita Fernández y la jurado la destrozó con el puntaje

"Las cosas que a mí me molestaron no fueron justamente sobre el baile, sino que fueron personales, fue como algo que me lastimó", expresó la actriz. "Yo ya le die que no tengo nada personal, yo estoy acá para puntuar el baile", se defendió Laurita