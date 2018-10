"Legalmente, algo así no podría prosperar de ninguna manera. Este es un atajo que se busca a través de una ley que fue creada para evitar juicios en caso de delitos menores. Claramente, un homicidio no es un delito menor. Esta probation no debería ser mal usada en un caso de esta naturaleza", consideró Diego Pirota, el abogado que representa a los familiares de Pérez Volpin.