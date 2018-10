Sobre la última visita de Diego Maradona a la Argentina donde no se encontró con Diego Fernando, Ojeda contó: "La última vez él pidió dos reuniones para verlo y no vino. Yo me llamé a silencio durante su estadía en el país. No quise generar problemas y no quise discutir con él. No dije nada esas dos veces que no vino a ver a Dieguito, pero bueno, es doloroso. Él conoce muy bien a todo mi entorno".