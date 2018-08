"Entonces, hace esta acción por daños, pide una reivindicación de 200 mil pesos y concretamente la resolución lo que dice, para hacer el resumen, es que rechaza la acción de daños porque supone que no hubo, o que no está acreditada la real malicia, y que a su vez la señora Villafañe no pudo acreditar que efectivamente esos dichos se le hayan atribuido a ella, no pudo presentar la prueba que respaldara que efectivamente ese título hablaba de un textual que ella había manifestado en algún momento. Así que hubo resolución judicial", concluyó una de las hijas del recordado cómico.