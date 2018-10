—No. Si en algún momento me veo en dificultades, creo que hay un montón de gente con mucha experiencia que está alrededor mío, y muy pendiente de lo que me pasa. Así que no tengo problemas en acudir a ellos si realmente me pasa esto que vos decís. Yo trato de vivir el día a día lo más normal posible. Ando caminando por la calle como si nada fuera, me tomo el subte, me tomo un bondi. Me gusta eso de ir por la calle y si alguien me reconoce, sacarme una foto. La verdad que no sé qué va a pasar de ahora en adelante, pero espero no renegar de eso.