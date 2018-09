"Solo apoyé ciertas políticas de los gobiernos kirchneristas, pero nunca pertenecí a ese movimiento político. Comparto un montón de decisiones que ellos impulsaron como el matrimonio igualitario, la asignación universal por hijo y la creación de universidades públicas, porque todas esas cosas no existían en el país", dijo Fito Páez en diálogo con The New York Times.