Shakira, Maluma, Morat, Julieta Venegas y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Shakira y Burna Boy unieron fuerzas en "Dai Dai", tema oficial de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 - crédito cortesía Sony Music

Cada semana, la industria musical presenta una serie de estrenos que captan la atención del público y marcan tendencias en distintos géneros. Artistas consolidados y emergentes lanzan producciones que abarcan desde el pop y el rock hasta la música urbana y electrónica.

Entre los estrenos más destacados durante la última semana, varias figuras a lo largo y ancho del globo se reportaron con lanzamientos ligados al género urbano, el regional, la música de cantautor, así como al pop o el rock alternativo.

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Con ese panorama, Infobae Colombia hace un repaso por lo más destacado en materia de estrenos musicales a nivel nacional e internacional durante la segunda semana de mayo de 2026.

Naty Botero le apuesta al afrobeats en “Agüita”

La cantante se juntó con Zeze y Estéreobeat en esta pista que mezcla sonidos tropicales, afrobeats y una energía bailable perfecta adecuada para las vacaciones. Formará parte de Lenguajes del Amor, el próximo álbum de la artista, que promete oscilar entre lo romántico y lo fiestero. El lanzamiento llega acompañado de un videoclip grabado en una playa de Santa Marta.

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Juan Palau presenta su nuevo tema “Ula Hu”

Luego de vivir uno de los momentos más mediáticos y sólidos de su carrera en La casa de los famosos Colombia, el cantante se juntó con el artista cartagenero El H en su más reciente sencillo, apostando a capturar el espíritu y la vibra de las vacaciones: frescura, energía, ritmo y esa buena vibra que se ha convertido en el sello característico del intérprete.

Para lograrlo, se propuso fusionar ritmos ligados a la kizomba con la producción habitual del género urbano contemporáneo, derrochando sensualidad y tensión emocional.

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Andrey Serrano presenta “Qué Tienen Tus Ojos”

El cucuteño apuesta por una propuesta sonora donde el funk carioca y el vallenato colombiano conviven en una misma energía, buscando romper estructuras tradicionales dentro de la música regional colombiana.

Karen Lizarazo sumó a Farid Ortiz en “La Pastillita”

La Patrona del Vallenato, sumó al Rey de los Pueblos en esta canción concebida como un homenaje al folklore a través de la música vallenata, entrelazando la frescura, fuerza y versatilidad de Karen con el sabor tradicional y la esencia del vallenato de Farid. Este tema fue compuesto por Melkis Suárez y relata la eterna disputa de quién manda en cuestiones del hogar.

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A través de un juego de versos cargados de picardía, carácter y mucha identidad vallenata, ambos personajes se retan para demostrar quién domina a quién en la casa… hasta llegar a una conclusión tan inesperada como familiar: al final, es la mujer quien termina teniendo la última palabra.

Morat y Silvestre Dangond se juntaron en “Lo Poco Que Yo Quiero”

Este sencillo, ya disponible en plataformas digitales, es un “punto de encuentro en el que el pop-rock y la intensidad narrativa del vallenato conviven” y permite “romper barreras sonoras” tanto para la banda bogotana como para el artista guajiro.

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Ambos artistas hicieron la presentación oficial del tema durante el concierto de Dangond en el estadio El Campín, el pasado viernes 15 de mayo.

Fer Ariza presenta “Vuela Alto”, el ‘focus track’ de su álbum debut ‘El Nuevo Rey’

La canción gira en torno al dolor de una ruptura y al peso de no haber valorado lo suficiente a la persona amada mientras estuvo presente. A través de esta historia, el paisa se sumerge en sentimientos de vacío, tristeza y culpa al enfrentar la partida de su pareja, dejando claro que, en medio del duelo, prevalece el deseo genuino de que ese amor encuentre felicidad, entendiendo la separación como un acto de amor y liberación.

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Con este tema, el artista conecta con quienes han vivido el amor desde su lado más vulnerable, combinando nostalgia, autorreflexión y despedida en una canción con la energía característica de su sonido.

Junior Zamora incursiona en la bachata con “Me Va Bien”

Luego de presentar Un verano en Caliyork, el caleño presenta este tema que abre la puerta a un nuevo universo musical en el que explora nuevos sonidos como la mezcla entre la bachata y R&B.

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Esta pista fue creada hace algunos años en un campamento de composición en México. Sin embargo, quedó guardada hasta que encontró su momento para ser publicada como el primer sencillo de Zamora en 2026.

“Este lanzamiento hace parte de una idea que tuvimos con el equipo: entregarle más música a la pandilla. Este sencillo es para los fans, es parte de esa entrega a nuestro público. También es creer en las canciones que nos llegan, confiar en la energía que las rodea y en el momento para sacarlas, para que se defiendan por sí mismas”, expresó el vallecauano en un comunicado de prensa.

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Gilberto Daza presenta “Mi Tesoro”, una canción que celebra el amor real y el compromiso

Con tres nominaciones al Latin Grammy y colaboraciones destacadas junto al Rey Vallenato Sergio Luis Rodríguez, el cantante continúa expandiendo su propuesta musical, esta vez desde un enfoque más íntimo y romántico. Sobre una producción acústica cálida y cercana, la canción apuesta por una interpretación honesta que conecta con quienes creen en el amor como decisión y construcción diaria.

El concepto se extiende también hacia el videoclip, grabado durante la boda real de algunos de sus seguidores, reforzando el mensaje universal de la canción y convirtiendo el lanzamiento en una experiencia profundamente humana y emocional.

Pipe Bueno y Cumbia Pedregal unen fuerzas en “Dime Qué Me Hiciste”

El referente de la música regional colombiana y uno de los nuevos exponentes de la cumbia en México presentaron esta colaboración orientada al despecho y a la sensación de no poder sacarse a alguien de la cabeza después de una noche intensa. Se trata de una cumbia lenta, romántica y hecha para bailar pegado, que evoca sensaciones de nostalgia y deseo.

Jessi Uribe y Paola Jara le cantan a las heridas del amor en ‘Despecho a 2 voces’

El matrimonio más mediático del regional colombiano presenta un álbum colaborativo que reúne historias y emociones (principalmente el despecho) que trascendieron generaciones.

Compuesto por 11 canciones, cuenta con Infidelidad como el focus track.

Miky La Sensa suma a Andy Rivera en la nueva versión de “Akasa”

La colaboración llega en un momento mediático para el risaraldense, quien decidió sumarse al tema para desahogarse a través de una canción con la que se sintió identificado tras las recientes noticias relacionadas con su expareja, la actriz Lina Tejeiro.

La carga emocional de la letra y el sentimiento de despecho conectaron directamente con Andy, que toma esa inspiración para darle otro sentido a esta versión. El sencillo mezcla sonidos melódicos y urbanos con una narrativa enfocada en el amor, la pérdida y el duelo emocional.

Maluma presenta su séptimo álbum de estudio, ‘Loco X Volver’

El regreso discográfico del paisa incluye 14 temas y representa un regreso emocional a Medellín, a la familia y a los sueños de la infancia.

La portada refuerza el concepto: presenta una imagen deñ artista en su niñez, alejándose del perfil de celebridad y regresando al joven paisa que creció rodeado de vallenato, salsa y reuniones familiares. El repertorio refleja esa diversidad sonora, explorando géneros como reguetón, merengue, rap y, especialmente, la salsa.

Entre los temas, destaca Tu recuerdo, una salsa con un profundo significado personal. Maluma explicó que cumplir ese sueño era un anhelo de su abuelo materno. “Cuando salió Felices los 4 con Marc Anthony, casi se muere, pero yo siempre quise una salsa que sonara a mí, a Juan Luis”, afirmó.

DFZM y Blessd presentan “Mi Ex”

Esta colaboración apostó por una sonoridad propia del latin EDM y el dance-pop, construida sobre una narrativa de deseo, recaídas emocionales y dependencia afectiva. Esta pista explora el vacío que permanece cuando una relación termina, pero la conexión física sigue intacta, derivando en una situación tóxica.

Shakira presenta “Dai Dai”, tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con Burna Boy

La canción fue coescrita entre Shakira y el cantante británico Ed Sheeran, y contó con la participación del nigeriano Burna Boy, considerado como una de las figuras más influyentes de la música africana a nivel mundial en medio del auge que vive el afrobeats. Y justamente es el afrobeats el ritmo elegido por ambos artistas para esta composición, con algunas referencias a los países participantes y hasta a varios de los futbolistas que se espera que destaquen en esta edición.

La barranquillera y el cantante nigeriano dieron voz a la pista a tono de afrobeat - crédito Shakira/YouTube

Milo Bvgatti y Jhay P rompen el molde con “Complejo de Salvador”

La pista aborda la necesidad casi obsesiva de querer “arreglar” a alguien que no quiere ser salvado. Sobre una base urbana melódica con tintes nostálgicos, el tema pone en el centro la responsabilidad emocional compartida, con una mezcla de confesión y actitud, moviéndose entre el dolor, la nostalgia y el ego.

Julieta Venegas regresa con ‘Norteña’, su nuevo álbum de estudio

El disco, producido por la propia artista junto a Ruzzi, reúne colaboraciones con Natalia Lafourcade, Bronco, El David Aguilar y Yahritza y Su Esencia, y marca una nueva etapa creativa inspirada en su identidad fronteriza y en la música que la acompañó desde la infancia.

Se trata de una producción de 12 canciones en las que explora sus raíces y se adentra en los sonidos del regional mexicano desde una perspectiva contemporánea y personal.

Grupo Firme está de regreso junto a Hernán Sepulveda en “Qué Mal Te Ves Sin Mí”

Poco después de confirmarse su aparición en el FIFA Fan Festival 2026 el próximo 24 de junio como parte de los eventos paralelos a la Copa del Mundo, la celebrada agrupación mexicana regresa con todo el sentimiento que los caracteriza, cantándole al desamor con esa fuerzaque les caracteriza, acompañados de Sepúlveda, que junto con Eduin Caz despliega todo su arsenal de recursos para proyectar el sentir de un corazón roto.

La letra explora las complejidades de una relación que se terminó y en la que uno quedó más dolido que el otro, quién se ha ido para estar con alguien más.

Kakalo presenta su LP ‘De Parte Mía’

Uno de los nuevos prospectos del regional mexicano y nominado al Latin Grammy, publica su debut con 13 temas escritos por el artista junto con colaboradores e invitados especiales en los que propone una mirada expansiva de lo que uno de los estilos en alza en el panorama internacional tiene para ofrecer.

Ricardo Montaner y Eden Muñoz uniero fuezas en “Para Que Seas Feliz”

El ícono de la música romántica presenta una versión contundente de esta composición junto al mexicano, proponiendo una fusión entre balada y regional mexicano.

“Es una gran satisfacción cantar con este tremendo cantautor y productor mexicano. Desde hoy estaremos acompañando a tanto despechado que hay por ahí… total… ¡ahí está el tequila!”, comentó Montaner en un comunicado de prensa. El mexicano tampoco se quedo atrás en los elogios: “Para mí, en lo personal y en lo profesional, es un sueño colaborar con el maestro Montaner, y más aún con una canción que conecta con la música que represento”, apuntó.