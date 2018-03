—El doctor de mis hijos hace como 45 que está casado con la misma mujer y yo le hice esta misma pregunta. Me dice: "Todos los días me pregunto si la elijo. A la noche me duermo diciendo: '¿Será que tengo que seguir?'. Y a la mañana me despierto diciendo: 'Sí'". Es un poco acompañarse. No tiene que ver con pensarlo demasiado sino con el disfrutar del compartir.