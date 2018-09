"No tengo capacidad para practicar el poliamor, porque para mí no existe, no creo que se pueda amar a dos personas a la vez. Se ama a una; la otra en todo caso es pantalla. Por lo tanto, para mí no existe ni siquiera el concepto de poliamor. En mi vida no sólo no lo practico sino que no creo que pueda existir como concepto", expresó la reconocida periodista de TN y El Trece.