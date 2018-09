—Y… sí. Y realmente es preocupante. Yo me la banco. Fue un pensamiento en ese momento de pánico, de poder decidir sobre mi vida, sobre mi familia. O sea, planificar. No me pareció algo tan grave porque cada persona tiene una manera de pensar diferente, distintas creencias. Yo siento que un ser humano no es ser humano hasta que nace que el alma viene a él. Son mis creencias. Yo siento que venimos de un Dios que es bueno. Que es energía. La energía es infinita y no termina nunca y nosotros nunca vamos a terminar. Nuestro cuerpo se cansa y pasamos a otro estadío. Yo tengo otra creencia en cuanto a la vida. Para mí era como poder planificar y el miedo que como mujer sentí a los 40 años teniendo una niña de diez y una niña de siete, y dije: "Dios, si viene…", sobre todo pensando que me podía pasar algo a mí de joven, y quién se iba a quedar con un niño con problemas. Cosas que un piensa. No quedé embarazada. Mi Dios es bueno, nadie te va a castigar porque tú hagas algo malo, ¡sino imagínate! Todos los que han hecho tantas maldades en el mundo los hubieran castigado. Nadie te va a castigar por hacer algo que tú creas o estés convencida de lo que tienes que hacer. Y yo sentí que me agredieron por demás, sí, porque además la gente no me conoce. Yo tengo un tío que fue Down. Digo fue porque murió. Yo sé lo que es ese drama. Igual tampoco me refería ni a Down, ni a autista, me refería a algún problema realmente grave o algo inviable. Que yo tuviera que estar 9 meses con un bebé que sabía que iba a venir mal y que no sabíamos si iba a sobrevivir. Una se va haciendo la fantasía como mujer.