"A mí me parece que vas a coincidir conmigo que lo que están haciendo con lo que vos decís… Cuando vos decís grupo, y encasillás, y cuando hablan de los K y… Es lo mismo que hacía el nazismo", comenzó un exaltado Noher, que no conforme explicó: "Exactamente lo mismo que hacía el nazismo… Todos los días levantarse a la mañana y acusar a un judío de ladrón, de violador, de corrupto. Eso es lo que hizo el nazismo durante todo… desde que Hitler lo escribió hasta que murieron 6 millones. Eso es exactamente lo que estás haciendo vos, como rabino, señalando con el dedo al grupo y a un montón de gente metiendo a todo el mundo en la bolsa. Eso es lo que están haciendo, lo hacen todos los días en los medios que tienen a favor y me parece que a esta altura ya no da, ya no da…".