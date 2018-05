A las 22:00 se cerró la cortina pero todos sabían que iba a haber más. Luego de unos minutos, llegaron "Los dinosaurios", "No importa" y la aparición de Billy Bond. "No tienen idea lo que me ayudó", contó Charly antes de presentarlo. Juntos hicieron "Loco, no te sobra una moneda", canción que habían grabado en Brasil.