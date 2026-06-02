Tip de ortografía del día: nombres no oficiales de las leyes, en minúscula

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

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Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

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En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, mediante la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversos tips para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

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Uso correcto

Los nombres comunes con los que se alude de manera genérica a determinadas leyes se escriben con minúsculas por no ser las denominaciones oficiales.

Es habitual encontrar en los medios ejemplos como los siguientes: «Descubre todas las claves de la nueva Ley Hipotecaria», «Entra en vigor la nueva Ley de Atención al Cliente» o «La Ley de Bienestar Animal permite la entrada de las mascotas en los edificios públicos».

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A menudo, para referirse a una ley, se emplean , en lugar de su nombre oficial, expresiones más cortas y descriptivas que aluden a la naturaleza o al contenido de una ley o proyecto de ley. Según la Ortografía de la lengua española , estas denominaciones funcionan de manera genérica, por lo que se recomienda escribirlas con minúscula . De este modo, es ley hipotecaria , con minúsculas por ser el nombre popular, pero Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario , con mayúsculas iniciales en los términos significativos.

Se aplica lo mismo cuando estas expresiones populares incluyen el nombre propio o el apellido de la persona que ha promovido la ley , como, por ejemplo, la ley Celaá , en relación con la ley impulsada en España por la entonces ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá. En estos casos solo se mantiene la mayúscula en el nombre propio.

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Se recuerda, además, que no se requieren comillas ni cursivas en ninguno de estos casos.

Por todo esto, lo recomendable en los enunciados del principio habría sido «Descubre todas las claves de la nueva ley hipotecaria», «Entra en vigor la nueva ley de atención al cliente» y «La ley de bienestar animal permite la entrada de las mascotas en los edificios públicos».

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¿Qué hace la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

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Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

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Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.