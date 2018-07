"Fue una cena que hizo Marley, éramos varias, éramos un grupo grande, estaban los músicos, estaba él, estábamos todos. Me acuerdo que hubo una charla antes porque él estaba en el Conrad, terminando de hacer un recital. Él estaba en Uruguay, nosotros estábamos en Buenos Aires, y antes de juntarnos nos juntamos todas, que fuimos todos juntos, con Marley, y me acuerdo que todas empezaron a decir 'bueno, ¿a vos te gusta?, ¿a vos te gusta?', y yo fui la única que dije sí, a mí realmente me gustaría, a todas las demás supuestamente no les gustaba. Llegó Luis Miguel y todas encima de él y yo la única que estaba atrás", recordó Luli.