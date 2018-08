"Nunca pensé que iba a decir esto…", alcanzó a pronunciar con la voz entrecortada, casi ahogada, conmovida por lo que acababa de ocurrir. Y es que no pensaba decirlo. Si nunca lo había hecho, en algo más de 40 años. Y entonces ahí, a segundos de haber narrado aquello que calló durante tanto tiempo, María Fernanda Callejón comprendió: "No me da vergüenza contarlo, pero me angustia haberlo guardado tanto".