Álvaro Uribe atacó una vez más a Iván Cepeda y explicó por qué, según él, no necesita ir a Medellín: “La campaña se la hacen desde la cárcel”

Álvaro Uribe Vélez ha acusado en otras oportunidades a Iván Cepeda de manipular testimonios y favorecer a exguerrilleros - crédito Colprensa

Con un duro mensaje en sus redes sociales, el expresidente de la República Álvaro Uribe volvió a confrontar al aspirante oficialista Iván Cepeda y ligó su ofensiva con la situación judicial de su familia. Lo anterior, tras la ratificación de la condena de 28 años contra el hermano del exmandatario, Santiago Uribe Vélez, por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.

En su publicación en la red social X, el ex jefe de Estado sostuvo que su rival “no necesita ir a Medellín”, a raíz de la visita que protagonizó el miércoles 10 de junio, porque “la campaña se la hacen desde la cárcel” y añadió que sobre su hermano “el futuro dirá cuál es su condición de preso”. Con estas aseveraciones, el líder del Centro Democrático volvió a arremeter contra el senador del Pacto Histórico y que es el candidato del Gobierno de cara a la contienda.

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Con un nuevo comentario en las redes sociales, el expresidente Álvaro Uribe lanzó duros dardos a Iván Cepeda y mencionó el caso de su hermano, Santiago Uribe - crédito @alvarouribevel/X

En otro de los apartes de su mensaje, Uribe lanzó un segundo señalamiento contra el congresista, al recordar su mención en los computadores incautados a alias Raúl Reyes, tras el bombardeo que causó su muerte en marzo de 2008. “Cepeda, usted no es capaz de decirle al general (Óscar) Naranjo, (exdirector de la Policía) que es mentiroso sobre los computadores de Reyes”, señaló Uribe Vélez.

Esto, luego de que el exalto oficial ratificó que Interpol certificó la autenticidad de los dispositivos electrónicos del excabecilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en los que se nombra a Cepeda en varios de los correos; en medio de la controversia judicial por la forma en la que se obtuvo el material durante la operativo militar en Ecuador, y no por la veracidad del contenido expuesto.

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Los duros señalamientos de Álvaro Uribe a Iván Cepeda: “Unos con armas, otros con plata”

Esta nueva arremetida se suma a una andanada de mensajes directos del exmandatario contra Cepeda, en los que ha hecho énfasis por la manera en que, según Uribe Vélez, la escogencia del parlamentario oficialista representaría un “guiño” a lo que para él es la fracasada política de Paz Total del Ejecutivo, del cual el candidato sería el arquitecto, aunque ha intentado desmarcarse.

Y es que la declaración más dura de Uribe fue la que asoció la actividad política de Cepeda con respaldos surgidos desde prisión, en una especie de alusión al denominado tarimazo: en el que cabecillas de la cárcel de Itagüí fueron trasladados hasta Medellín para verse con Petro. “Cepeda no necesita ir a Medellín, la campaña se la hacen desde la cárcel, unos con armas, otros con plata”, expresó.

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En diferentes ocasiones durante la campaña, como el miércoles 10 de junio, el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda ha visitado Medellín, con masiva presencia de seguidores - crédito @IvanCepedaCast/X

A once días de que se lleve a cabo la segunda vuelta presidencial, el exmandatario estaría empeñado en arreciar contra su más fuerte contradictor, con el que se enfrentó en juicio como parte del proceso por la presunta comisión de los punibles de fraude procesal y soborno en actuación penal y, hasta el momento, salió absuelto tras el fallo en octubre de 2025 del Tribunal Superior de Bogotá que lo absolvió.

En la última semana, el exgobernante también criticó a Cepeda y a Petro por no reconocer resultados del preconteo electoral y por sembrar dudas sobre el proceso, al igual que en el pasado había advertido a grupos como el ELN y las Farc que no confiaran en el congresista porque, según él, los entregaría a Estados Unidos, y ratificó su apoyo a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta.

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A su vez, este fue otro de los mensajes con los que el expresidente Álvaro Uribe se despachó contra el senador Iván Cepeda en sus redes sociales - crédito @alvarouribevel/X

“Reflexiones del camarada Cepeda: ‘si no te gusta Colombia, nuestra gente, nuestra cultura y nuestra comida: ¿POR QUÉ NO TE VAS DEL PAÍS?’ Este es el consuelo que da Cepeda a 1.000 colombianos que tienen que irse al día. Cepeda piensa que los 9 millones de venezolanos salieron por gusto", comentó Uribe, al hacer mención de la postura del senador, basada en el éxito musical de Los Prisioneros.

Sobre el caso de Santiago Uribe, Cepeda, tras conocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que revalidó la decisión del Tribunal Superior de Antioquia, sostuvo que la sentencia valida denuncias históricas sobre el liderazgo del hermano del expresidente en el grupo paramilitar ‘Los Doce Apóstoles’. De esta forma usó el fallo para cuestionar a su contradictor por sus supuestos nexos.

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El senador presentó esa decisión como una victoria de la justicia y de la verdad para las víctimas de la violencia paramilitar en Antioquia. “Uribe, el único desesperado es usted. A su hermano, el jefe criminal de Los Doce Apóstoles, autor de masacres y torturas contra los campesinos de Yarumal, lo condenaron a 28 años. ¿En esos crímenes fue cómplice de su hermano?“, comentó Cepeda el 6 de junio.