¿Si las emisiones llegaran a cero, se frenaría el cambio climático? Cuáles son los 3 posibles escenarios

Un estudio publicado en Earth’s Future y difundido por Science X advirtió que el cambio climático no se revertirá rápido tras el fin de las emisiones humanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recientes advertencias de la comunidad científica subrayan que el calentamiento global persistirá durante siglos o incluso milenios, aunque la humanidad logre las denominadas emisiones netas cero. Un estudio publicado en la revista Earth’s Future y difundido por Science X destaca que la permanencia del dióxido de carbono en la atmósfera y los riesgos de irreversibilidad climática impedirán un enfriamiento rápido del planeta, prolongando los efectos del cambio climático mucho más allá del final de las emisiones humanas.

Si bien alcanzar las emisiones netas cero es un objetivo central en la lucha climática, los científicos enfatizan que la eliminación total de las emisiones no implica que la Tierra recupere pronto sus condiciones climáticas previas. El dióxido de carbono, responsable del calentamiento global, permanece en la atmósfera durante siglos, y los procesos de retroalimentación natural, difíciles de revertir, aseguran que temperaturas elevadas y alteraciones ambientales acompañen a la humanidad por generaciones.

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Una de las causas principales de este fenómeno es el dióxido de carbono, cuyo impacto se extiende durante largos periodos. Aproximadamente el 20% de este gas permanece en la atmósfera durante siglos tras su emisión, según los autores del estudio citados por Science X. El 10% restante puede persistir decenas de miles de años, lo que significa que los efectos térmicos generados por las emisiones actuales podrían sentirse por milenios.

La permanencia del dióxido de carbono en la atmósfera impide un enfriamiento rápido del planeta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluso si la eliminación de emisiones se produjera de forma inmediata, el clima global no regresaría con rapidez a niveles anteriores. “Las emisiones residuales inevitables, por pequeñas que sean, como las procedentes de la alimentación, corren el riesgo de perpetuar el calentamiento global aun sin otras presiones humanas”, explican los investigadores, según Science X. Estos mínimos remanentes bastan para consolidar un estado de calor sostenido.

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El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) señala, además, que muchas variaciones, como el derretimiento de los hielos y el aumento de la temperatura oceánica, son “básicamente irreversibles” en escalas de tiempo que abarcan siglos o milenios. Por tanto, si las emisiones no se eliminan de manera profunda, el aumento de la temperatura podría mantenerse durante generaciones.

Escenarios futuros del Antropoceno

El informe presentado por los científicos detalla tres posibles trayectorias climáticas futuras, que configuran distintos tipos de Antropoceno. En el primer escenario, considerado “gestionable”, se produce una reducción drástica de los gases de efecto invernadero siguiendo las directrices de mitigación del IPCC. Este camino permitiría que el incremento de temperatura global alcance un máximo de unos 1,5°C sobre los niveles preindustriales hacia la mitad del siglo, para luego iniciar una disminución paulatina.

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En el segundo caso, denominado “peligroso”, las emisiones continúan más allá de mediados de siglo. Esto supondría que el calentamiento global llegue a 2 ℃ hacia finales del siglo XXI, estabilizándose a partir de entonces, según resume Science X. Este escenario implica riesgos elevados para los sistemas planetarios y la seguridad de la humanidad.

El informe de los científicos detalla tres posibles trayectorias climáticas futuras que configuran distintos tipos de Antropoceno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un tercer escenario, identificado como “ingobernable”, se presenta como el más extremo. Aquí, una combinación de emisiones intermedias y alta sensibilidad climática desencadenaría mecanismos de retroalimentación que amplifican el calentamiento, provocando un proceso planetario imparable y fuera del control humano durante un periodo indefinido.

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Retroalimentación climática y puntos de no retorno

Independientemente del camino seguido, los bucles de retroalimentación climática representan el factor más inquietante. Si la temperatura supera ciertos umbrales, procesos como el deshielo del permafrost, la degradación de bosques o la reducción del hielo ártico pueden aumentar la acumulación de calor a escala global.

El estudio recogido por Science X advierte que en este punto “los mecanismos de retroalimentación naturales pueden dominar sobre las emisiones directas de origen humano”. Esta situación definiría un planeta cuyas dinámicas principales de calentamiento estarían regidas ya no por las acciones humanas, sino por procesos internos agravados por el propio desequilibrio climático.

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Según los autores, “ya estamos atrapados en unas arenas movedizas del Antropoceno”, y solo una intervención activa podría evitar consecuencias como el calentamiento global prolongado. El propio IPCC advierte que, si se superan ciertos puntos críticos, el aumento del nivel del mar y otros cambios asociados perdurarán durante miles de años, incluso si el aumento térmico se detuviera.

El estudio difundido por Science X advierte que los mecanismos de retroalimentación naturales pueden dominar sobre las emisiones directas de origen humano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aun en los escenarios donde se detenga el calentamiento, la llamada “memoria climática” de la Tierra persiste. Las temperaturas y el nivel del mar continuarán altos durante siglos. El hielo derretido no se recupera rápidamente, mientras que los océanos seguirán cálidos mucho tiempo después de que se reduzca el forzamiento térmico.

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Science X precisa que la proyección más preocupante describe un planeta que podría tardar miles de años en enfriarse en ausencia de medidas de mitigación radicales. El camino hacia unas condiciones climáticas estables se presenta, así, como un proceso especialmente extenso y complejo.

Consecuencias y oportunidades para evitar el estancamiento climático

Las decisiones adoptadas en el presente resultarán determinantes para el clima futuro. De acuerdo con los autores consultados por Science X, aún existe posibilidad de evitar un Antropoceno peligrosamente incontrolable, aunque la ventana de oportunidad se reduce rápidamente. La única opción para salir de estas “arenas movedizas” climáticas consiste en reducir de inmediato las emisiones casi a cero y buscar formas de retirar el dióxido de carbono de la atmósfera.

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Pese al carácter inquietante de los escenarios a largo plazo, los investigadores insisten en que el destino climático no está sellado. “Todavía estamos a tiempo de actuar. El calentamiento futuro será menor por cada tonelada de carbono que dejemos de emitir”, recalcan en el análisis difundido por Science X. Cada esfuerzo para frenar las emisiones suma en la lucha por evitar una herencia térmica irreversible.

Cada tonelada de carbono que se deje de emitir reducirá el calentamiento futuro y ayudará a evitar una herencia térmica irreversible (Imagen ilustrativa Infobae)

El estudio advierte sobre la gravedad de la pasividad. Cada mínima emisión diaria puede acumularse y traducirse en consecuencias desproporcionadas si se consideran escalas de miles de años. Por ello, los expertos señalan que las decisiones que se tomen hoy serán cruciales para la estabilidad planetaria, una idea subrayada repetidamente por Science X.

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El reto es implementar acciones conjuntas que reduzcan las emisiones y fortalezcan la resiliencia del planeta, un enfoque que permite mantener viva la posibilidad de estabilizar el clima global y resguardar las condiciones de vida en el futuro.

Acciones aparentemente menores, repetidas con el paso del tiempo, pueden marcar de manera decisiva el rumbo climático de la Tierra y determinar el grado de calentamiento que heredarán las generaciones por venir.