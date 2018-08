—La felicidad es solo un instante. En India aprendí que es mejor estar balanceado que ser feliz. El balance dura siempre, cuando estás en tu centro no dependés de momentos de felicidad. Sí estoy más alegre y cambié mi humor de mierda por una sonrisa constante. ¡Claro que eso no significa que no me enoje! Si me tengo que enojar, me lo permito. No puedo comparar lo que tenía en Argentina con lo que tengo acá, son dos cosas diferentes. Puedo sí hablar de etapas. Y en esta etapa de mi vida elijo estar acá.