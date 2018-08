Si bien en más de una ocasión prefirió no hablar de actualidad ("¿Por qué los artistas tenemos que opinar de todo?", ha argumentado), esta vez Ricardo Darín no esquivó la consulta y se refirió a los cuadernos de la corrupción K. Así, luego de sostener que siente "lo que debemos sentir todos" por la aparición de las anotaciones del chofer Oscar Centeno, confesó: "Me da muchísima tristeza que tengamos que analizar si es cierto o no, y a qué se debe".