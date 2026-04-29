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Cómo hacer suero casero para hidratarte de forma correcta ante ola de calor y posibles problemas de insolación

La deshidratación puede provocar síntomas como cansancio, mareo, dolor de cabeza y, en casos graves, golpe de calor, que requiere atención médica inmediata

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Cómo hacer suero casero para hidratarte de forma correcta ante ola de calor y posibles problemas de insolación (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
Cómo hacer suero casero para hidratarte de forma correcta ante ola de calor y posibles problemas de insolación (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Durante las olas de calor, el riesgo de deshidratación y problemas de insolación aumenta considerablemente.

Preparar suero casero es una alternativa sencilla y económica para reponer los electrolitos (sales y minerales) que se pierden a través del sudor excesivo, ayudando a mantener el equilibrio del organismo y prevenir complicaciones graves.

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Importancia del suero casero ante el calor extremo

El suero casero permite hidratarse de forma efectiva cuando la temperatura ambiental es elevada. La deshidratación puede provocar síntomas como cansancio, mareo, dolor de cabeza y, en casos graves, golpe de calor, que requiere atención médica inmediata.

El uso de suero casero ayuda a reponer el sodio, potasio y glucosa esenciales para el funcionamiento del cuerpo.

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Receta clásica: fórmula recomendada por la OMS y el IMSS

La receta tradicional de suero casero, avalada por organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es una de las opciones más seguras y eficaces para la rehidratación oral.

Receta clásica: fórmula recomendada por la OMS y el IMSS Foto: (iStock)
Receta clásica: fórmula recomendada por la OMS y el IMSS Foto: (iStock)

Ingredientes:

  • 1 litro de agua potable (hervida, filtrada o embotellada)
  • 2 cucharadas soperas de azúcar
  • 1 cucharadita de café (o 1/2 cucharada sopera) de sal de mesa o sal de mar
  • Opcional: 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio
  • Opcional: Jugo de 1 o 2 limones

Preparación:

  1. Lava bien tus manos antes de manipular los ingredientes.
  2. Vierte el litro de agua en una jarra limpia.
  3. Añade el azúcar, la sal, el bicarbonato y el jugo de limón.
  4. Revuelve hasta que todo se disuelva completamente.

Esta mezcla proporciona una cantidad adecuada de glucosa y sales, facilitando la absorción del agua en el organismo.

Versión refrescante: suero casero con sabor a fruta

Para quienes prefieren una bebida más agradable al paladar, existe una variante que incorpora agua de coco y limón.

Ingredientes:

  • 1 litro de agua de coco o agua simple
  • Jugo de 2 limones
  • 1 pizca de sal
  • 1 pizca de bicarbonato
  • Endulzante al gusto (miel o azúcar)

Preparación:

  • Licúa todos los ingredientes junto con hielo.
  • Sirve frío para mayor frescura.

Esta versión aporta minerales naturales y es ideal para quienes buscan una opción ligera y refrescante.

Recomendaciones para un consumo seguro y eficaz

  • Almacenamiento: Guarda el suero preparado en el refrigerador y consúmelo en las primeras 24 horas.
  • Forma de beberlo: No tomes el suero de golpe. Ingierelo en pequeños sorbos durante el día para favorecer una mejor absorción.
  • Para niños: El suero casero es apto para niños pequeños que presenten deshidratación leve por calor, siempre bajo supervisión de un adulto.

Signos de alarma: cuándo acudir al médico

El suero casero es útil para prevenir y tratar casos leves de deshidratación, pero no sustituye la atención médica en situaciones graves. Es fundamental buscar ayuda profesional si se presentan los siguientes síntomas:

  • Dolor abdominal intenso
  • Vómitos o diarrea persistentes
  • Mareos, confusión o desorientación (posibles signos de golpe de calor)
  • Orina oscura o ausencia de orina
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El suero casero es útil para prevenir y tratar casos leves de deshidratación, pero no sustituye la atención médica en situaciones graves (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas recomendaciones están basadas en guías emitidas por organismos internacionales y nacionales como la OMS, el IMSS y la Cruz Roja, así como el IFRC Epidemic Control Toolkit. La hidratación adecuada es clave durante las olas de calor, y el suero casero es una herramienta accesible para proteger la salud de toda la familia. Mantenerse informado y actuar a tiempo ante los primeros síntomas puede prevenir complicaciones mayores.

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