Feliz de que ya conozcan mi nuevo single #mefaltaelsol que hicimos con tanto amor en España. Un placer @carlosares haber trabajado juntos y disfrutar de tu enorme talento ♥️ será que te tendremos como invitado en el show del Opera el 21 de Octubre…? . #MEFALTAELSOL (link en mi BIO) #LATONTA #TEATROOPERA 🔥

A post shared by Jimena Baron (@baronjimena) on Jul 22, 2018 at 12:43pm PDT