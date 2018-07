Sin embargo, Barón, quien se encuentra abocada a los ensayos de Bailando por un sueño, no se dio por aludida en su regreso a Buenos Aires. "¿Se me vio con quién? ¿En dónde se me vio con Rodrigo? Estuve muy contenta, muy lindo, la pasé muy bien en Brasil. Yo la pasé bárbaro. Re lindo. No tengo nada que reconocer. Soy una mina normal como cualquier otra persona. Hay momentos en los que uno está para hablar y contar cosas, y hay otros que no. En este momento no tengo que contar nada", dijo algo irónica a los cronistas que aguardaban en la puerta de una radio donde iba a realizar una presentación.