"A mí me llamó el doctor aparte, me dijo que le habían encontrado cocaína en la sangre, y le había encontrado barbitúrico. Entonces yo le dije al doctor por qué no le hacemos una autopsia, se lo dije a mi sobrino, y él me dijo que no tenía tiempo, que tenía que irse para Brasil. El doctor dijo que tenía alcohol, barbitúrico y cocaína en la sangre y no dijeron nada, entonces ya al día siguiente dijeron que había tenido un virus hospitalario", detalló respecto de las causas de la muerte.