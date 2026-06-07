Samuel García entra en modo “Party” por Mundial 2026: “No voy a contestar el télefono, cualquier cosa”

Samuel García, gobernador de Nuevo León, y su esposa Mariana Rodríguez, cabalgan durante un evento público en el estado, vistiendo camisas naranjas representativas de su administración. (@samuel_garcias)

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, una de tres sedes mundialistas; a cuatro días de que arranque el Mundial 2026 en México sorprendió al anunciar que tomará un receso en sus funciones habituales. Durante un evento reciente, el mandatario pidió a sus colaboradores y ciudadanos: “Pausa. Disfruten, no todo es jalar”. Con estas palabras, insinuó que hará una pausa personal y se dedicará a celebrar.

En su mensaje, García transmitió que, desde esta misma noche, entrará en lo que denominó “modo party”, dejando de lado las preocupaciones y actividades oficiales.

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Además, advirtió que no responderá llamadas ni atenderá asuntos gubernamentales durante ese periodo. “Ya no quiero broncas, compadre. Ya en julio me vuelven las broncas”, expresó, marcando así el límite temporal de su receso.

El propio gobernador indicó que, durante este mes, cualquier tema oficial deberá canalizarse a través de Evencio Hernández, secretario particular del gobernado. De este modo, Samuel García dejó asentado que, por ahora, su prioridad será el Mundial, las botas y el sombrero, alejándose temporalmente de las obligaciones del cargo.

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La decisión implica que el mandatario se retirará de los asuntos públicos por unas semanas, delegando la atención de cualquier situación relevante. La instrucción fue directa: “Si hay algún tema, le hablan a Evencio. Yo voy a estar en la fiesta”.

Nuevo León da el banderazo al Mundial 2026 con gran cabalgata liderada por Samuel García

Un contingente de aproximadamente 1,500 jinetes, según cifras no oficiales, encabezados por el gobernador Samuel García, dio inicio este domingo a las actividades en Nuevo León relacionadas con el Mundial 2026.

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La Megacabalgata se posiciona como uno de los eventos principales para preparar el ambiente previo a la Copa del Mundo, torneo que arranca en la entidad este 14 de junio, con el partido entre Suecia y Túnez.

Crédito: X Samuel García

“El Mundial 2026 será el más grande de la historia, con 48 selecciones, 104 partidos y 16 ciudades sede en México, Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con FIFA. Nuevo León tendrá el Mundial más norteño y el mejor de todas las sedes, y este domingo la Megacabalgata será el inicio”, señaló el gobernador en declaraciones recopiladas por Publimetro.

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Morena acusa a gobierno de Nuevo León por esconder a habitantes en condiciones vulnerables rumbo al Mundial 2026

Este domingo 07 de junio, la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México denunció en su conferencia de prensa “La Chilanguera” que Movimiento Ciudadano (MC), en Nuevo León, ha instalado estructuras como vallas y lonas delgadas en diferentes puntos de la ciudad con el propósito de esconder las zonas populares y a la gente que vive de manera humilde, para que no sean vistas por los turistas durante eventos mundialistas.

Vallas con mensajes de Morena contra la 'limpieza social de MC' y a favor de la dignidad del pueblo, colocadas en Monterrey en el contexto de los preparativos para el Mundial 2026. (Diputadas y Diputados Morena de la Ciudad de México)

Morena acusa que estas acciones de MC buscan ocultar y humillar a las personas más sencillas, señalando que estas instalaciones no tienen ningún valor ni utilidad pública y que serán desechadas después del evento, pero la intención clasista permanecerá. La crítica de Morena resalta la diferencia entre obras públicas permanentes y acciones temporales de MC que consideran discriminatorias.

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