—Realmente es una mezcla de todo, porque no me considero una artista urbana: me considero una artista pop. Siempre he invitado Reykon, a De La Ghetto, a artistas urbanos, porque a mí siempre me ha gustado mucho eso, pero siento que yo no lo puedo defender tanto. La canción tiene estos sonidos latinos, tiene el dembow, tiene cumbia, tiene EDM, tiene un poquito de todo.