Figura del Deportivo Cali condenó violencia en partido de Copa Colombia: “Eso va alejando a las personas, a los niños”

Durante la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Colombia, los choques de algunos hinchas del América con los del Azucarero causó que se atrasara el inicio del segundo tiempo - crédito @PonchoMorales85/X

Deportivo Cali y Boca Juniors vivieron momentos de tensión en la tarde del viernes 15 de mayo, debido a que algunos aficionados del América causaron desmanes afuera del estadio Pascual Guerrero, lanzaron una bengala al campo de juego y se enfrentaron a la Policía.

Debido a eso, una de las figuras del cuadro Azucarero se pronunció por lo ocurrido en el escenario deportivo, pues el esquema de seguridad falló y los pocos asistentes al compromiso también pasaron momentos de pánico en las tribunas, que por fortuna no pasó a mayores y la situación se controló.

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Queda por saber la decisión de la Alcaldía de Cali, si habrá sanciones para la parcialidad del América por los disturbios en la calles aledañas al escenario deportivo, además de un informe sobre las razones para que el compromiso tuviera poco apoyo en la parte logística para su realización en el Pascual Guerrero.

“La violencia no es solución”

Aunque el compromiso terminó sin mayores contratiempos, con goleada de los verdiblancos por 5-1 sobre Boca Juniors, la situación fue tensionante durante mucho tiempo porque la Policía se enfrentó con los aficionados del América a pocos metros de uno de los ingresos del Pascual Guerrero.

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Daniel Giraldo fue uno de los que se pronunció por lo ocurrido en la Copa Colombia, al mencionar primero que “nosotros, como jugadores, asumimos que no hicimos un buen semestre, que no fue un buen torneo para nosotros” y añadió que “la violencia no es solución. Hoy creo que no vino ninguna familia al estadio, entonces eso va alejando a las personas, a los niños”.

Boca Juniors y Deportivo Cali tardaron más de media hora para disputar el segundo tiempo por los desmanes de los hinchas del América - crédito @ferchohurtado22/X

“La gente le da ya temor de venir de pronto a un estadio, con todo lo que pasa, y no hablo solo de las hinchadas de acá de Cali, sino también de las hinchadas en Colombia en general”, dijo el jugador, citado por El País Cali, al mencionar que serán menos los aficionados que quieran ir a un partido por temor a actos de agresión.

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Giraldo, que es uno de los futbolistas importantes del Deportivo Cali, explicó que “son temas que a nosotros como jugadores se nos salen de control. Esto es un tema más cultural. Colombia, en general, así se vive. Hoy en día somos muy intolerantes, siempre se busca el conflicto, y yo creo que lo que más debemos hacer, y más nosotros que somos de aquí de Cali, que somos vallecaucanos, es tratar de unirnos todos”.

El estadio Pascual Guerrero fue blanco de ataques con vengalas y desmanes en sus alrededores - crédito Secretaría de Seguridad de Cali

“El fútbol hay que disfrutarlo, si tú ves en otras ligas como la de Estados Unidos y otras más, la gente va a ver el espectáculo y se va a su casa tranquila, sabe que es un resultado, puedes ganar, puedes perder”, terminó de decir el mediocampista de los azucareros.

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Informe de las autoridades

El teniente coronel Javier Gómez, supervisor del Servicio de Estadio de la Policía de Cali, habló sobre lo que pasó en la tarde del 15 de mayo: “La Policía Nacional se permite informar que, tras la finalización del encuentro deportivo en el estadio Pascual Guerrero, se registró una riña recíproca entre aproximadamente doscientos hinchas a las afueras del escenario. Gracias a la reacción oportuna, se logra dispersar la confrontación y se activó de inmediato una caravana de seguridad”.

“Este recorrido fue custodiado en tierra por patrullas uniformadas y monitoreado desde el aire por nuestro helicóptero Halcón. Lamentablemente, en el desarrollo de este trayecto se presentaron nuevas alteraciones que dejaron como resultado tres personas lesionadas, quienes fueron auxiliadas y trasladadas por nuestros uniformados a centros asistenciales”, añadió.

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La Policía Nacional y la Alcaldía de Cali entregaron el informe de lo ocurrido en el partido de Copa Colombia, entre Boca Juniors y el Deportivo Cali - crédito Secretaría de Seguridad de Cali

Por su parte, la Alcaldía de Cali también resaltó “la rápida acción de las autoridades para atender los hechos de violencia presentados a las afueras del Pascual Guerrero. Rechazamos categóricamente estos hechos de violencia presentados por los hinchas y los enfrentamientos que tuvieron a las afueras y alrededores del evento deportivo”.

“Estas acciones serán llevadas a la Comisión de Fútbol, donde se tomarán las medidas respectivas para prevenir que estos hechos vuelvan a repetir en el futuro de la ciudad”, finalizó.

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