J.M: Le voy a explicar qué es el orgullo gay. El orgullo gay no es estar orgullo de ser gay sino estar orgulloso de ser uno mismo, como usted también está orgulloso de usted mismo. Yo no estoy orgulloso de ser gay, yo estoy orgulloso de hacerme cargo de mi vida y de mi identidad. Porque un hetero no tiene que estar orgulloso de ser hetero y un gay no tiene que estar orgulloso de ser gay, yo estoy orgulloso de hacerme cargo y soy bien hombre y soy bien puto. Usted cuando me dice que es hombre porque es heterosexual a mí me lastima, me duele, no sé si usted lo puede llegar a comprender.