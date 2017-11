—Cuando posteé eso de la escuela, se generó inmediatamente un efecto dominó y me empezaron a escribir de otras escuelas que también habían hablado a raíz de lo que había pasado en el programa. Me llenó de orgullo como tantísimos mensajes que me llegaron, desde un chico que vive en una ciudad muy chica de Argentina, que lo echaron los papás, hasta Gloria Trevi, que me escribió para decirme que había visto el número. No me siento responsable porque no me siento abanderado de nada. No lo hago por mí cuando hablo del tema sino que lo hablo por ahí por ese pibe que me escribe.