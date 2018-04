Luego, junto con una foto de los dos muy abrazados, siguió: "Te amo mi amor, y espero que sean muchos años más de poder expresarte lo que siento y me generas. Gracias por hacerme tan pero tan feliz, sos lo más lindo que me pasó en la vida y que espero me pase siempre. Te amo amor de mi vida, es una promesa, para siempre".