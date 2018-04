"La justicia no puede, cuando no hay delito, que haga tareas comunitarias, y tenerlo sometido a un juicio abierto durante una determinada cantidad de tiempo, cuando realmente suena injusto, éticamente no me lo puedo permitir", continuó, para luego referirse a cómo, a su entender, esta situación por la que le tocó atravesar al ex líder de Bersuit Vergarabat, lo ayudó a potenciar sus cualidades artísticas.