Diana Ángel se refirió a su respaldo al presidente Gustavo Petro: “Nunca, jamás”

Diana Ángel reveló que no se arrepiente de haber votado por el presidente Gustavo Petro y respalda sus iniciativas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Diana Ángel, actriz colombiana, reafirmó su apoyo al progresismo político y despejó públicamente dudas sobre un posible arrepentimiento luego del respaldo que dio en las elecciones de 2022 a Gustavo Petro en las presidenciales.

Ángel sostuvo que su voto no estuvo motivado solo por el candidato, sino por una convicción ideológica y un compromiso sostenido con causas sociales, en una reciente entrevista con El Espectador.

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Al referirse a un posible arrepentimiento sobre su voto, la artista fue categórica: “Nunca, jamás. Y no es mi voto por Petro. Es que el tema no es esa persona, es una ideología política, es una corriente política, son ideologías. Y mis ideas siempre han ido hacia un lado mucho más fuerte que hacia el otro”, declaró al programa Claro oscuro.

La conversación abordó, además, el contexto del país en el momento electoral.

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Diana Ángel contó a quién le escribió su última canción - crédito @dianangel01/IG

Ángel explicó que su posición fue el resultado de una evaluación consciente del panorama nacional teniendo en cuenta la coyuntura que por esos días predominaba y que ponía en la baraja a Petro con el fallecido candidato Rodolfo Hernández: “Yo quería estar del lado del progresismo, por supuesto”, manifestó la artista.

Diana Ángel reivindica su trayectoria de militancia social y política

Ante la pregunta sobre si su respaldo podría cambiar ante la polarización que vive Colombia, Diana Ángel reiteró la profundidad histórica de la violencia y la división política en el país: “Este es un país que tiene una historia de violencia de 200, 300 años, con un bipartidismo muy fuerte, con una polarización muy fuerte”, y enfatizó que esta realidad supera coyunturas recientes y determina, en parte, su alineamiento político.

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Ángel detalló las causas que ha acompañado desde hace décadas, entre ellas su adhesión a la lucha de las madres de Soacha durante más de 10 años y su activismo con la comunidad Lgbti+ por más de 30 años. “He apoyado a las mujeres siempre, he apoyado los derechos laborales siempre. Y si eso significa que yo soy de una corriente, sí lo soy”, afirmó.

La actriz reveló que ha respaldado diferentes iniciativas sociales desde población Lgbti+ y las madres de Soacha - crédito @dianangel01/Instagram

Diana Ángel sostuvo que su postura permanece inalterable frente a las críticas y la polarización reinante. “Y si tengo que votar por la corriente en la que yo creo, lo haré siempre. Entonces, por eso no me arrepiento de haber votado por el candidato que era de la corriente de la que estoy absolutamente segura que se puede ir llevando por un buen camino a Colombia”, concluyó en la entrevista.

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Esto dijo sobre su supuesta salida del país

En redes sociales se viralizó una información por parte de un detractor de la actriz, que aseguró que como ocurrió en el pasado con Marbelle, en esta oportunidad Diana Ángel abandonaría el país en caso de que no gane el candidato Iván Cepeda.

La actriz Diana Ángel aseguró que no se irá del país si gana Abelardo de la Espriella - crédito @DianAngel01/X

Durante la conversación, la actriz negó de forma enfática haber considerado abandonar el país ante un cambio político, aclarando una información incorrecta publicada en otro medio.

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“Primero, no me voy a ir para ningún lado. Si no me fui cuando me perfilaron, cuando realmente me amenazaron, cuando amenazaron a mi papá, cuando... Yo no me voy a ir si gana un candidato o gana otro”, precisó Ángel al pódcast.

Esto también provocó que tuviera un roce con Marbelle, que tras difundir la noticia en su cuenta de X, arremetió contra aquellos que piensan que la mejor opción es votar por la izquierda, afirmando que su apariencia no es la mejor y que le tienen miedo al jabón, a lo que la actriz y exparticipante de La casa de los famosos Colombia le dijo que le gustaba mucho bañarse y que huele muy bien, invitándola a olerla.

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