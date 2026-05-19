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Paulina Goto, Diego Klein y Kimberly Dos Ramos listos para el arranque de “Guardián de mi corazón”

La telenovela llegó a Estados Unidos el 18 de mayo por Univision y estará disponible en México a partir del 29 de junio en el canal Las Estrellas, con episodios en la plataforma ViX

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Paulina Goto, Diego Klein y Kimberly Dos Ramos listos para el arranque de “Guardián de mi corazón” (TelevisaUnivision)
Paulina Goto, Diego Klein y Kimberly Dos Ramos listos para el arranque de “Guardián de mi corazón” (TelevisaUnivision)

El elenco conformado por Paulina GotoDiego Klein y Kimberly Dos Ramos encabeza el estreno de la telenovela Guardián de mi vida bajo la producción de Juan Osorio.

La serie llegó a Estados Unidos el 18 de mayo por Univision y estará disponible en México a partir del 29 de junio en el canal Las Estrellas, con episodios en la plataforma ViX.

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En entrevista con Infobae México, los protagonistas compartieron detalles sobre el proceso de selección de sus personajes, el reto interpretativo y la dinámica de estrenos separados en ambos países.

Kimberly Dos Ramos dejará de ser la buena para darle vida a una villana “bien odiada”

La actriz Kimberly Dos Ramos describió que recibió la noticia de su papel como villana cuando acababa de concluir un proyecto anterior y planeaba un descanso de seis meses. Relató: “Me llamaron para decirme que querían que interpretara a la villana y que empezaba en dos meses. Fue una sorpresa, porque hace mucho quería trabajar con Juan Osorio y coincidir con compañeros nuevos y otros con los que no había trabajado”.

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Kimberly Dos Ramos dejará de ser la buena para darle vida a una villana “bien odiada”
Kimberly Dos Ramos dejará de ser la buena para darle vida a una villana “bien odiada”

Dos Ramos destacó el valor de salir de la zona de confort y explorar otro tipo de personaje: “Después de varios papeles de buena, regresar al lado de las villanas es complicado, pero permite jugar mucho y aportar matices”.

Paulina Goto y Diego Klein: la dupla juvenil que conquistará corazones

Paulina Goto reveló que su regreso a la actuación no estaba en sus planes inmediatos, ya que se dedicaba a su carrera musical. Explicó que, tras una colaboración con Emilio Osorio y la asistencia de Juan Osorio a uno de sus conciertos, recibió la invitación para integrarse al proyecto: “Me emocionó mucho, porque es una historia increíble y mi personaje Barbie me encanta. Volver a Televisa, donde empecé mi carrera, fue una experiencia muy grata”.

El actor Diego Klein mencionó que tardó en abrir los guiones por la sorpresa de su selección y por querer prepararse a fondo. Compartió que su personaje requirió entrenamiento en muay thai, taekwondo, motociclismo y manejo de armas, todo en un periodo de veinte días. “No sabía nadar, pero tomé talleres intensivos. Juan Osorio nos dio la oportunidad de prepararnos para encontrar aspectos del personaje útiles en el rodaje”, dijo Klein a Infobae México.

Los protagonistas detallan su proceso de construcción de personaje

La dinámica de trabajo permitió a los actores explorar y aportar elementos personales a sus personajes. Dos Ramos afirmó: “Nos han dejado interpretar a nuestro estilo, con el corazón y la conexión propia. Eso facilita mucho el trabajo y permite que la interpretación sea orgánica”. Goto resaltó: “Barbie tiene una parte simpática, divertida y fashionista, pero también una faceta vulnerable y oscura. Le he puesto toda mi energía y memoria emocional al personaje”.

Klein mencionó que la interacción entre los actores en las escenas cambia la dirección de la historia y permite una conexión más profunda: “A veces imaginas que tu personaje actuará de una forma y, en la interacción, surge algo distinto que enriquece la historia”.

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Estreno diferido en México y Estados Unidos genera debate

El estreno de Guardián de mi vida en fechas distintas para Estados Unidos y México generó comentarios entre los seguidores de los actores. Los protagonistas coincidieron en que la decisión corresponde a las estrategias de la empresa y que confían en el conocimiento del público al que se dirigen. “No es algo que podamos controlar, pero sabemos que la gente podrá disfrutar la telenovela en distintas plataformas”, detalló Klein.

Goto y Dos Ramos señalaron que el público tendrá varias opciones para ver la producción, ya sea por Univision, Las Estrellas o ViX. Los actores manifestaron su entusiasmo por el proyecto y expresaron su agradecimiento a los seguidores, invitando a no perderse el estreno de la telenovela.

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