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Las dos caras del gobierno de Quintana Roo en el caso Mahahual: defiende desarrollo turístico, pero acatará dictamen final de Semarnat

Activistas y organizaciones ambientales exigen que se detenga este megaproyecto que pone en riesgo la biodiversidad del país

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“Somos un gobierno siempre a favor de el desarrollo, ahí están los números en materia de inversión en Quintana Roo, siempre desarrollo sostenible y sustentable", aseveró la funcionaria.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, declaró que su gobierno acatará la resolución final de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sobre el caso del megaproyecto turístico en ese estado, en la comunidad de Mahahual.

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum haya ordenado a la Semarnat realizar una revisión exhaustiva del proyecto para garantizar en todo momento la protección al ecosistema de la región, la mandataria estatal se manifestó a favor y mostró su respaldo a la postura de la presidenta.

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“Lo hemos dicho siempre, siempre estamos de acuerdo con nuestra presidenta. Siempre sí a la inversión y siempre sostenible, sustentable, y siempre respetuosos de lo que digan las autoridades ambientales”, declaró Mara Lezama en una breve entrevista a medios.

Lezama también subrayó que su gobierno siempre estará a favor del desarrollo en el estado, sin embargo, se comprometió a cuidar y preservar el medio ambiente.

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“Somos un gobierno siempre a favor de el desarrollo, ahí están los números en materia de inversión en Quintana Roo, siempre desarrollo sostenible y sustentable", aseveró la funcionaria.

Además, agregó que trabajar de manera coordinada “es el objetivo, garantizar siempre los equilibrios, el cuidado del medio ambiente” y reiteró que “vamos a estar al pendiente de la comunicación de lo que dice también el pueblo de Mahahual”.

Infografía muestra una vista aérea de un megaproyecto turístico en construcción con toboganes, piscinas y edificios junto a playas y manglares, y paneles informativos.
Vista aérea de las obras del megaproyecto 'Perfect Day' de Royal Caribbean en Mahahual, donde la comunidad y el ecosistema enfrentan incertidumbre ante la evaluación ambiental de Semarnat. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda activista por preservar Mahahual

El proyecto turístico Perfect Day, que consiste en un balneario ubicado en Mahahual, Quintana Roo, atenta contra el ecosistema de la zona y pone en riesgo a cientos de especies marinas que habitan la zona, han denunciado activistas y organizaciones ambientales.

Ante ese escenario, han exigido cancelar por completo el proyecto llevado a cabo por Royal Caribbean, y anunciado como uno de los desarrollos turísticos más ambicioso de la naviera y construido recientemente en México.

Sin embargo, activistas y organizaciones denunciaron, desde que fue anunciado el proyecto, que su ejecución atentaba contra uno de los ecosistemas más importantes con los que cuenta el país, por lo que se exigió que sea cancelado por completo debido al alto costo ambiental que traería consigo.

Tras varias movilizaciones y puesta en marcha de acciones legales con autoridades ambientales, activistas y organizaciones ambientales lograron que sea clausurado temporalmente por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tras considerar que no cumplía con los requisitos suficientes para la protección ambiental.

Ilustración acuarela de Mahahual dividida: a la izquierda, un parque acuático; a la derecha, una mujer en un podio frente a un mar contaminado con desechos.
Ilustración que contrasta un vibrante parque acuático en Mahahual con un mar contaminado y una figura política, simbolizando el conflicto entre desarrollo turístico y cuidado ambiental en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es por ello que ahora la encargada de determinar si este proyecto cumple con los requisitos legales indispensables y puede continuar, es la Semarnat, autoridad que actualmente se encuentra revisando el proyecto para tomar una decisión al respecto.

Por ello, organizaciones ambientales y activistas han convocado a más movilizaciones dirigidas a la Semarnat para exigir que suspenda de manera definitiva este proyecto turístico que pone en riesgo al segundo mayor arrecife del planeta.

Es en ese contexto, en el que se tiene prevista una marcha el 21 de mayo bajo la consigna “Mahahual no se vende”, convocada a las 9 de la mañana frente a las oficinas de la Semarnat, y en el que la presidenta Claudia Sheinbaum, tras ser cuestionada sobre su postura en el tema, aseguró que su gobierno no permitirá que ninguna inversión privada ponga en riesgo la biodiversidad de Mahahual.

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