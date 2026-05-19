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Estallaron los memes con la convocatoria de Neymar al Mundial: del drama de Joao Pedro al “The Last Dance” junto a Messi y Cristiano

La citación del astro del Santos desató una avalancha en redes sociales, con la paradoja de Panini como telón de fondo y la estrella del Chelsea como la víctima más resonante de la lista

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Carlo Ancelotti confirmó este lunes la convocatoria de Neymar para el Mundial 2026 y las redes sociales explotaron en minutos. La noticia, anunciada en el Museu do Amanhã de Río de Janeiro, desató una avalancha de memes, videos de fanáticos llorando en las calles de Brasil y reacciones de ex jugadores que no pudieron contener la emoción. El nombre del delantero del Santos fue uno de los últimos en pronunciarse entre los atacantes, y cuando Ancelotti dijo “ahora viene lo bonito”, todos entendieron que algo grande estaba a punto de ocurrir.

El momento en que el técnico italiano pronunció el apellido del 10 fue captado desde múltiples ángulos: el auditorio se puso de pie, los gritos taparon el resto de la lectura y afuera del museo miles de hinchas que seguían la transmisión en pantallas gigantes festejaron como si Brasil ya hubiera ganado el torneo. El propio Neymar siguió el anuncio junto a amigos y familiares en su casa, donde una multitud se había congregado.

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La FIFA también se sumó a la ola y publicó en su cuenta de X un compilado con los mejores momentos de Neymar en sus tres participaciones mundialistas previas. El Santos fue otro de los primeros en reaccionar: “Siempre creemos en ti. La historia sigue siendo escrita. El Príncipe está de vuelta”, posteó el club en sus redes sociales.

Antes de que Ancelotti abriera la boca, los fanáticos ya habían organizado una campaña masiva en X. El hashtag #NeyDay —que en el pasado se popularizó en la etapa de Neymar en el Paris Saint-Germain durante la Champions League— volvió a tendencia mundial. Los memes no tardaron en llegar. El caso Panini fue uno de los capítulos más comentados de la previa. A fines de abril, la compañía italiana confirmó que Neymar no aparecería en el álbum oficial del Mundial 2026, la primera vez en cuatro ediciones consecutivas que el delantero quedaba fuera de la colección. Como Neymar no había vestido la camiseta de la selección desde octubre de 2023, cuando sufrió la rotura de ligamentos cruzados ante Uruguay, su probabilidad de inclusión era baja al momento del cierre de la colección. Finalmente, así ocurrió: Neymar va al Mundial pero no estará en el álbum original. En las redes, la situación generó una catarata de publicaciones.

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El caso más llamativo de la convocatoria fue el de Joao Pedro, el delantero del Chelsea que quedó fuera de la lista definitiva de Ancelotti. La situación adquirió una dimensión particular porque, apenas días antes del anuncio, el propio Joao Pedro había hecho campaña pública por la presencia de Neymar en el torneo. En una entrevista con TNT Sports a principios de mayo, el atacante de 24 años fue categórico: “Neymar es el Neymar. Así como el Messi es para la Argentina, el Neymar es para el Brasil. Es mi ídolo. Es un tipo con quien no tuve la oportunidad de jugar juntos”.

Días después, Ancelotti eligió a Neymar y dejó afuera a Joao Pedro, pese a que el delantero del Chelsea llegaba al torneo con 23 goles y seis asistencias en 52 presentaciones durante la temporada, y había sido parte de los dos amistosos de preparación ante Francia y Croacia. Las redes se llenaron de comentarios con la imagen del jugador del Chelsea.

the last dance fútbol
Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar tendrán su "The Last Dance" en el Mundial 2026

La convocatoria de Neymar completó el cuadro de lo que los fanáticos del fútbol en todo el mundo ya llaman el “último baile” de una era. El Mundial 2026 será la sexta y última Copa del Mundo de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes se convertirán en los primeros jugadores de la historia en disputar seis ediciones del torneo. Con la confirmación del brasileño, los tres protagonistas de la última década del fútbol mundial compartirán escenario por última vez en una Copa del Mundo.

En X e Instagram, la frase “the last dance” se replicó en decenas de idiomas. Los amantes del fútbol publicaron montajes con los tres jugadores en sus primeras apariciones mundialistas y en las actuales, con textos como “el fútbol nos regaló algo que no merecemos” o “sonríe la pelota”. La FIFA amplificó ese sentimiento con publicaciones que recordaron los momentos más memorables de los tres en la historia de la competencia.

Neymar no jugaba con la selección brasileña desde el 18 de octubre de 2023, cuando se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla en la derrota 2-0 ante Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo, por las eliminatorias sudamericanas. Desde entonces, se perdió la Copa América 2024 y quedó fuera de todas las convocatorias de Ancelotti desde que el italiano asumió en mayo de 2025. El debut de Brasil en el torneo será el 13 de junio ante Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Los memes de la convocatoria de Neymar al Mundial 2026

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