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Malas noticias en River Plate: se lesionó uno de los titulares ante Rosario Central y se perderá la final ante Belgrano

El equipo de Eduardo Coudet sumó una nueva baja de cara al duelo definitorio del domingo en el estadio Mario Alberto Kempes por el Torneo Apertura

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formación river vs rosario central
Malas noticias en River Plate: uno de los titulares ante Rosario Central se lesionó y se perderá la final ante Belgrano (Fotobaires)

Matías Viña, lateral de River Plate, sufrió una lesión muscular en el aductor derecho y quedó descartado para la final del Torneo Apertura contra Belgrano, prevista para el próximo domingo en el estadio Kempes, y para el duelo con RB Bragantino por la Copa Sudamericana.

La ausencia del jugador uruguayo representa un contratiempo para Eduardo Coudet, ya que el futbolista había tenido mayor protagonismo por la molestia física de Marcos Acuña, quien mantiene una sobrecarga en el isquiotibial derecho y no jugó desde el arranque ante Rosario Central, por la semifinal del Torneo Apertura. Con esta situación, y de persistir la lesión del Huevo, el entrenador evaluará recurrir a Facundo González o Lautaro Rivero como alternativas para el lateral izquierdo, detalló ESPN.

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El club suma así su cuarta baja confirmada tras el duelo ante los Canallas: Sebastián Driussi y Aníbal Moreno sufrieron esguinces en el ligamento colateral derecho -grado 2 y grado 1, respectivamente-, y Gonzalo Montiel fue diagnosticado con una rotura fibrilar en el cuádriceps izquierdo. Ninguno de los cuatro estará disponible para la definición por el título.

Viña fue sometido a estudios médicos luego de concurrir con dolores al entrenamiento matutino de este lunes. El parte oficial confirmó que la lesión le impedirá participar en la final, según amplió Juan Patricio Balbi en la cobertura de ESPN.

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Además, el estado físico de Acuña se definirá en los próximos días, en medio de una agenda que contempla el partido ante Bragantino por la Sudamericana, para el que se prevé la alineación de un equipo suplente.

El tiempo estimado de recuperación para Viña es de dos a tres semanas, por lo que tampoco estará disponible para ninguno de los tres partidos restantes del semestre. Esta situación obliga al cuerpo técnico a reconfigurar la defensa, a la espera también de la posible recuperación de Paulo Díaz, quien podría recibir el alta médica este martes.

El defensor uruguayo, de 28 años, había sido una de las figuras en el reciente encuentro ante el Canalla. De hecho, los hinchas del Millonario expresaron su confromidad sobre su rendimiento, debido a que le tocó marcar a Ángel Di María. Además, tras un comienzo irregular, los fanáticos valaroraron positivamente que haya ido al arco frente a Carabobo por la Sudamericana, el día que River logró una victoria agónica tras la expulsión del arquero Santiago Beltrán.

Desde su llegada proveniente del Flamengo en el mercado de pases anterior, Viña disputó 14 partidos con la camiseta de La Banda y aún no ha marcado.

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