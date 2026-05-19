Colombia

Gustavo Petro salió en defensa de su gestión a 13 días de la primera vuelta: “Las ideas cuando encuentran tierra, no retroceden”

El presidente de la República, en una nueva aparición, esta vez en las redes sociales, destacó los logros de su Gobierno y expresó, entre líneas, su deseo de que se reelija el proyecto político que hoy lidera y que estaría encarnado en el senador oficialista Iván Cepeda

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En esta pieza, que haría parte de una especie de documental que se estaría grabando de su administración, el primer mandatario destacó cuáles han sido los principales logros en estos casi cuatro años de periodo - crédito @petrogustavo/X

A 13 días de que se lleve a cabo la primera vuelta presidencial, el jefe de Estado, Gustavo Petro, volvió a hacer una defensa de su gestión e hizo un llamado directo a sus seguidores para asegurar la continuidad de su proyecto político. Así se pudo apreciar en un video publicado en sus redes sociales, de más de cinco minutos, en el que hizo un recuento visual y argumentativo de lo que ha sido su administración.

El mandatario expuso los logros alcanzados durante su presidencia y subrayó la importancia de no retroceder en las transformaciones impulsadas desde su llegada al poder. “Un país no se transforma cuando lo intenta, se transforma cuando lo decide”, destacó el primer mandatario, que insistió en que el proceso de cambio no solo es una cuestión de voluntad política, sino una decisión colectiva y consciente.

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“Durante demasiado tiempo, la política en Colombia se vivió como algo ajeno”, advirtió el presidente, que reiteró la necesidad de que el poder esté más cerca de los que “sostienen el país todos los días, de quienes trabajan y luchan”. Un mensaje con el que buscaría impulsar, de manera indirecta, la candidatura del senador oficialista Iván Cepeda Castro, que lidera las diferentes mediciones de cara al proceso.

Gustavo Petro en la alocución presidencial del martes 23 de diciembre
El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre los avances de su administración, a la que le restan 81 días - crédito Joel González/Presidencia

Defensa de la gestión gubernamental a 81 días de su salida de la Casa de Nariño

En su mensaje, el gobernante enfatizó que los avances de su administración no son solo estadísticos, sino palpables en la vida cotidiana de los sectores más vulnerables. “En los cuatro años que ya transcurrimos se haya bajado a la mitad la tasa de desnutrición infantil y fundamentalmente en La Guajira”, expresó el primer lugar el presidente, que a continuación profundizó en sus datos.

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“Que se haya bajado sustancialmente la tasa general de mortalidad infantil nos muestra que estos cuatro años han logrado realmente producir una transformación en defensa y en derecho de la gente más humilde y de la gente trabajadora”, agregó el mandatario. Estas cifras, según su discurso, reflejan una mejora real en las condiciones de vida y una reducción de las desigualdades sociales.

El presidente también hizo referencia a los testimonios recogidos durante sus recorridos por distintas regiones. “Por donde camino, por doquier, no solo las estadísticas oficiales, sino la charla, la conversación con la gente, nos dice que hay más comida, nos dice que el hambre ha retrocedido”, aseguró en su relato, en el que atribuyó esos resultados a las políticas orientadas a la inclusión.

Y es que, a pocos días de los comicios, esta pieza audiovisual fue entendida como un llamado a sus seguidores a no dar por sentado el rumbo de las transformaciones. “Que el pueblo sigue mandando”, exclamó Petro, que señaló la urgencia de “aprobar la reforma a la salud porque Colombia la necesita” y otros proyectos claves para su administración aún están pendientes de definición en el Congreso.

E insistió en la importancia de la participación ciudadana y el voto consciente. “En el 2022, Colombia no improvisó. Colombia tomó una decisión. No fue solo elegir, fue definir. Definir que el poder no podía seguir hablando en un solo idioma que nadie entendía”, afirmó el primer mandatario, en referencia al hito electoral que marcó su llegada al Ejecutivo, aunque el balance a estas alturas genere controversias.

El llamado de Gustavo Petro a la “transformación del poder” y participación ciudadana

En otra de sus líneas, el presidente reiteró que el cambio impulsado por su Gobierno no se limita a políticas puntuales, sino que implica una transformación profunda en la relación entre el poder y la ciudadanía. “El poder, por un lado, los sufrimientos y las necesidades de la gente, por otro. Terminó pareciendo natural, porque fue una forma de organizar un poder que no le pertenecía a la gente”, dijo.

En su mensaje, reiteró en que el proceso no está exento de tensiones ni resistencias. “Cuando el poder cambia de dirección, también cambian las tensiones, se revelan las diferencias, se hacen visibles las desigualdades, se incomodan los privilegiados. No es ruptura por capricho, es la historia moviéndose por necesidad”, declaró Petro, que atribuyó las dificultades a la profundidad de las reformas emprendidas.

Las reformas pendientes de la administración Petro: el presidente empezó a hacer balances

En esta pieza audiovisual, el presidente Petro expresó que entre los desafíos aún existentes, está la necesidad de mantener el ritmo de las transformaciones. “Las transformaciones profundas no son inmediatas, pero son irreversibles en algo esencial: la manera en que una sociedad se piensa a sí misma. Y cuando eso cambia, todo lo demás, tarde o temprano, se reordena”, indicó el mandatario.

A su vez, alentó a sus simpatizantes a sostener el impulso reformista. “Lo que comenzó aquí no fue un cierre, fue una apertura, un comienzo, una forma distinta de entender el poder. No como acumulación, como herramienta. ¿El poder para qué? Para que el país deje de ser una promesa y empiece a ser una realidad compartida entre todas y todos”, añadió en su relato, sobre el cual había expectativa.

En el cierre del clip, el gobernante reiteró la necesidad de que “las ideas, cuando encuentran tierra, no retroceden” y con la frase “crece con ellas el país que viene”, marcó su claro interés en que el respaldo electoral permita consolidar los cambios iniciados y avanzar en una agenda de transformación social y política. En otras palabras: que el ganador del proceso electoral en curso sea el senador Cepeda.

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