El homenaje de Wanda Nara a su madre en el Martín Fierro: “Ella dejó su carrera por mi hermana y por mí”

La conductora tuvo una mención muy especial para Nora Colosimo (Video: Alfombra roja/ Telefe)

En la previa de la entrega de los Premios Martín Fierro 2026, Wanda Nara compartió en la alfombra roja, entrevistado por Iván de Pineda y la China Ansa, su costado más íntimo y familiar, en una noche en la que está nominada por su labor en conducción femenina y su programa, MasterChef Celebrity (Telefe), compite en múltiples categorías. Acompañada por sus hijas, su madre Nora y su expareja Maxi López, la conductora eligió registrar el detrás de escena de la gala con una cámara personal.

La animadora reveló que decidió documentar la noche con una cámara propia, buscando capturar momentos personales que, según ella, forman parte de su historia con Telefe. “Estoy haciendo como el back y dije ‘la voy a traer conmigo porque estoy como en familia, ¿no?’. En Telefe son tantos años que trabajo, a todos los que están en las mesas y detrás de cámara los conozco y me quiero llevar el recuerdo que siempre tengo conmigo”.

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“Estoy como en familia”: Wanda Nara mostró su costado íntimo en la alfombra roja de los Martín Fierro (Telefe)

En la ceremonia, la animadora adelantó que iba a acompañada por sus hijas, su madre Nora y Maxi López. La conductora remarcó el ambiente familiar de la noche: “Las chicas vienen siempre, les encanta venir, aman ver los vestidos. Desde chiquitas me acompañan. Esta vez no vinieron los varones, que se quedaron haciendo tareas. Arranca el curso de fin de año”.

Al reflexionar sobre su paso por el reality de cocina, Wanda destacó el aprendizaje y el acompañamiento familiar. “Hoy elegí venir con mi mamá, que ella eligió dejar su carrera por mi hermana y por mí. Mi papá en su momento le dijo: ‘Elegí, o tu trabajo o yo’. Muy mal, nunca harían eso con mis hijas”.

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La conductora homenajeó a su madre, Nora Colosimo

Nora Colosim junto a Wanda y Zaira Nara (RSFotos)

La animadora aprovechó la ocasión para homenajear a su madre, quien años atrás dejó su carrera para dedicarse a la familia. “Hoy mi mamá también, Fede Levrino, sabiendo toda esta historia, le dio la posibilidad de actuar en la ficción vertical”. Nora, además, participó recientemente en el programa Pasapalabra. “Es muy emocionante porque ella trabajó en Mesa de noticias hace muchos años y dejó todo por nosotras. Se lo agradecemos, pero yo sé lo importante como mujer que es también realizarse. Hoy ella su sueño lo ve realizado a través de lo que hago yo con mi hermana”.

La emoción por las nominaciones atravesó el discurso de Wanda Nara, quien destacó el valor de la producción colectiva. “Mucha expectativa, muchos comentarios, pero lo más importante es festejar el programa que hago yo, da trabajo a muchas familias y eso es lo que más me llena de emoción. Reencontrarme con toda la gente que trabajamos hace tantos años y siempre es lindo celebrar el trabajo y todo lo que hacemos”.

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Wanda adelantó que en su mesa estará sentado también Maxi López

Para la gala, Wanda eligió a la marca de diseño argentino Gone, luego de haber optado por una firma internacional en la edición anterior. “Elegí también un diseñador argentino, porque hacen cosas increíbles en este país. El año pasado vine con un diseñador de afuera y este año dije tenemos cosas espectaculares. Lo quiero mostrar, lo quiero lucir y la verdad que tiene una carrera increíble, hace cosas espectaculares, me lo hizo a ojo, yo estaba en Uruguay y la verdad que espectacular”.

Wanda Nara documentó la gala con una cámara personal y compartió el backstage con su familia

Consultada sobre el futuro, anticipó que tiene nuevos proyectos en marcha y subrayó el carácter multigeneracional de su trayectoria familiar. “Siempre hay algo más. Hay más proyectos. Es multigeneracional, porque está mi mamá, estoy yo, están mis hijas. Es muy fuerte poder ver ese paso del tiempo representado”.

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La conductora transmitió un mensaje de búsqueda personal y realización, en una mesa que además compartirá con Maxi López: “El mensaje es ese, que hay que ir siempre por sus sueños. Un tirón de orejas para mi papá. Le salió bien porque disfrutó mucho la crianza nuestra y hoy tenerla acá conmigo me llena de orgullo. También voy a estar con Maxi. Increíble la ficción vertical. Yo pensé que después de MasterChef ahí quedaba, pero no”.