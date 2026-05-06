La tuberculosis vuelve a crecer en Colombia y prende las alarmas por casos y cepas resistentes

Las autoridades de salud reportan 6.992 casos de tuberculosis en Colombia hasta abril de 2026, con Cartagena entre las ciudades vigiladas - crédito Magali Druscovich/REUTERS

El aumento de casos de tuberculosis en Colombia volvió a poner sobre la mesa una enfermedad que, aunque prevenible y tratable, sigue avanzando de forma silenciosa. En lo que va de 2026, las autoridades sanitarias ya registraron miles de contagios en el país, lo que mantiene en alerta a los sistemas de salud, especialmente en ciudades con reportes activos como Cartagena, donde se han intensificado los monitoreos epidemiológicos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), con corte al 25 de abril, se confirmaron 6.992 casos en todo el territorio nacional. De ese total, 163 corresponden a Cartagena, una cifra que, aunque menor frente a otras regiones, exige vigilancia constante por parte de las autoridades locales y refuerza la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención comunitaria.

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Cartagena suma 163 casos de tuberculosis en 2026, lo que motiva a las autoridades a fortalecer la prevención en la comunidad local - crédito Europa Press

El panorama se complejiza con la aparición de formas más difíciles de tratar. En Colombia se identificaron 170 casos de tuberculosis farmacorresistente, una variante que no responde a los medicamentos convencionales. En Cartagena, tres pacientes fueron diagnosticados con este tipo de la enfermedad, lo que implica tratamientos más prolongados y exigentes.

Frente a este escenario, el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) intensificó sus acciones para contener la propagación. La entidad asegura que realiza un seguimiento permanente a los pacientes a través de la Dirección Operativa de Salud Pública, además de fortalecer las estrategias de prevención y diagnóstico oportuno. Solo en 2025, Cartagena cerró con 484 casos registrados.

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Las autoridades distritales pusieron en marcha jornadas de búsqueda activa de casos, acompañadas de procesos para mejorar la capacidad de diagnóstico en los servicios de salud. A esto se suman espacios de formación dirigidos al personal médico, así como campañas de sensibilización orientadas a la ciudadanía.

El objetivo, explican, es garantizar que las personas accedan a tratamiento sin barreras y reducir los estigmas que aún rodean a esta enfermedad. En muchos casos, el temor o la desinformación retrasan la consulta médica, facilitando la transmisión.

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La OMS advierte que la tuberculosis, pese a ser prevenible y curable, requiere diagnóstico temprano y tratamiento completo para evitar recaídas y muertes - crédito Denis Balibouse/REUTERS

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria conocida como bacilo tuberculoso, que generalmente afecta los pulmones. Su propagación ocurre por el aire, cuando una persona enferma tose, estornuda o escupe, liberando partículas que pueden ser inhaladas por otros.

Uno de los principales retos es que la infección puede pasar desapercibida durante meses. La OMS advierte que muchas personas no presentan síntomas evidentes en las primeras etapas, lo que favorece su transmisión sin que el paciente lo note.

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Cuando la enfermedad avanza, pueden aparecer señales como tos persistente —en ocasiones con sangre—, dolor en el pecho, cansancio extremo, pérdida de peso, fiebre y sudoración nocturna. Además, los bacilos pueden afectar distintos órganos del cuerpo, por lo que las manifestaciones varían según el caso.

En cuanto al tratamiento, este se basa en antibióticos específicos que deben administrarse durante varios meses para garantizar la eliminación completa de la bacteria. En los casos de tuberculosis farmacorresistente, se requiere el uso de otros medicamentos, lo que hace más complejo el proceso.

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Campañas de sensibilización y formación médica buscan reducir el estigma y facilitar el acceso al tratamiento de la tuberculosis en Cartagena - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A pesar de su impacto, la tuberculosis tiene una ventaja clave, es prevenible y curable si se detecta a tiempo. No obstante, sin tratamiento oportuno, puede ser mortal. Por eso, las autoridades insisten en la importancia de acudir al médico ante síntomas persistentes y completar los esquemas indicados, incluso cuando haya mejoría, para evitar recaídas o resistencias.

La situación actual evidencia que, aunque los avances médicos han permitido controlar la enfermedad en gran parte del mundo, aún persisten desafíos importantes. La detección temprana, el acceso al tratamiento y la eliminación de barreras sociales siguen siendo factores determinantes para frenar su propagación, especialmente en comunidades vulnerables donde el diagnóstico suele tardar más tiempo.

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