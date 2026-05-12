Don Francisco regresa a la televisión junto a “Apostarías por Mí 2” y “¿Quién es la Máscara?” y más (Instagram)

TelevisaUnivision anuncia una estrategia para fortalecer el género de las novelas, con un catálogo de diez títulos nuevos que buscarán consolidar la preferencia de la audiencia en el horario estelar. Esta oferta forma parte de los contenidos 2026-27 que la televisora presentará en su upfront de temporada.

Entre las producciones destacan “Corazón de Oro”, con Gabriel Soto y Mayrin Villanueva; “Tierra de Amor y Coraje”, encabezada por Sofía Castro; y “Corazón de Marruecos”, protagonizada por José Ron y África Zavala. Cada novela presenta historias originales que abordan temas como la traición, el reencuentro y la lucha por la verdad, manteniendo la fórmula que ha dado resultados de audiencia año tras año.

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El regreso de las novelas se enmarca en una tendencia de crecimiento sostenido para TelevisaUnivision. El género se mantiene como uno de los pilares de la programación, con cifras de audiencia que posicionan a la televisora como líder en el segmento nocturno. Según datos internos, la compañía ha logrado incrementar su audiencia en horario estelar de manera constante durante las últimas temporadas.

Don Francisco vuelve a Univision con serie especial de entrevistas

Don Francisco, figura central de la televisión en español, regresa a la pantalla de Univision con una serie especial limitada dedicada a entrevistas, nostalgia y reencuentros. La producción buscará revivir momentos que marcaron generaciones y reunir a familias a través de anécdotas y conversaciones con personalidades del mundo hispano.

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El conductor, reconocido por su trayectoria de más de cinco décadas, incluirá en esta nueva etapa el toque de calidez y humor que lo identifica, así como la capacidad para conectar con distintas generaciones. La serie se integrará a la barra de entretenimiento como uno de los lanzamientos más esperados del año.

Don Francisco vuelve a Univision con serie especial de entrevistas EFE/Sebastián Silva/Archivo

“Apostarías por Mí” tendrá segunda temporada y regresan franquicias de éxito

El reality show “Apostarías por Mí”, que se transmite 24/7 en formato multiplataforma, confirma una segunda temporada. El formato, basado en el aislamiento de parejas para poner a prueba su confianza y lealtad, mantendrá su dinámica de convivencia bajo observación constante, con decisiones que pueden modificar el rumbo del juego en tiempo real.

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La dupla de realities se completa con el regreso de “¿Quién es la Máscara?” y “Juego de Voces”, dos franquicias que han logrado captar altos niveles de audiencia. En “¿Quién es la Máscara?”, celebridades se enfrentan a retos de canto disfrazados, mientras un panel de investigadores intenta descubrir su identidad. Por su parte, “Juego de Voces” regresa con el formato de competencia musical entre equipos de leyendas y estrellas.

PJ Fest: Premios Juventud evoluciona a festival cultural en tres ciudades

En otoño, Univision transformará Premios Juventud en PJ Fest, un festival cultural de una semana con actividades en Houston, Miami y Los Ángeles. El evento concluirá con la edición número 23 de la premiación en el anfiteatro Starlite de Marbella, España. La propuesta incluirá conciertos en vivo y activaciones con creadores de contenido, con énfasis en las nuevas generaciones y la cultura digital.

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La expansión de Premios Juventud responde al interés de la compañía por conectar con la juventud hispana y la comunidad global, integrando experiencias físicas y digitales para amplificar el alcance del evento.

Alianza con Marc Anthony y nuevos formatos musicales

TelevisaUnivision anuncia una alianza estratégica con Marc Anthony para el desarrollo de contenido original y proyectos enfocados en música, hospitalidad y moda. El acuerdo permitirá la creación de formatos de largo aliento que amplificarán la cultura latina más allá del entretenimiento tradicional.

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En la vertical musical, la compañía presentará “SESSIONS by ViX Música”, una serie premium de presentaciones en vivo y estrenos mundiales en un ambiente íntimo de estudio, reuniendo a figuras clave de la música latina y creadores de contenido. El formato apuesta por la cercanía y el diálogo directo entre artistas y la audiencia.

Cecilia Galeano buscará novio en Brasil mientras graba ‘¿Apostarías por mí?’; Jorge Loza H. buscará provocar al público (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Nuevas producciones y contenidos para todas las audiencias

A la par de las novelas y realities, la temporada incluirá títulos como “La Rosa de Guadalupe”, “Contrato de Corazones S2”, “Pícara Soñadora” y la serie inspirada en Timbiriche, así como documentales y programas de entrevistas. El catálogo busca cubrir distintos segmentos, desde el drama familiar hasta la comedia y el formato documental.

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La compañía también prepara el lanzamiento de producciones como “Chávez vs. Chávez” y nuevos formatos de citas y competencias, como “Primeras Citas”, “El Túnel del Amor” y “¿Quién es Mejor?”.

Las novedades de TelevisaUnivision para 2026-27 reflejan una estrategia que apuesta por la diversidad de géneros, la innovación en formatos y la consolidación de alianzas con figuras de la industria musical y del entretenimiento.

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