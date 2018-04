—No sé si le dije esto exactamente (risas). Una chica me invitó a salir un día y justo estaba viendo una foto de ella con mi papá al lado, y me dice: "¿Quién es esa chica?". "Una chica que me acaba de invitar a salir". Me dice: "Decile que sí, está re buena". Le digo: "Papá, ¡¿qué?! No lo puedo creer". Pero me encanta porque les puedo contar a ellos todo a ese nivel. Está buenísimo que tenga esa confianza. Entiendo que hay muchos jóvenes que no la tienen y que es mucho más difícil para ellos tratar estos temas. Por eso está buenísimo desde mi lugar, ponele, hacer ese video (donde se besa con una mujer) como para decir "Esto está okey". No pasa nada, y te puede pasar de dudar. No es nada fuera de lo normal que te surja la pregunta de decir: "Quizás no sé si me gusta un solo sexo". Está bueno instalar el mensaje de que el amor es universal y te puede gustar una persona de cualquier forma, color, sexo, lo que sea.