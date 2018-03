A tan solo ocho meses de haberse lanzado su carrera musical, tiempo en el que fue telonera de Adriana Grande y Coldplay, Oriana debutó en el Lolla con Blow you mind, What you gonna do y Stay or Run. Y siguió con Me rehuso, de Danny Ocean, y We found love, de Rihanna. Terminó con Love me down easy y cerró nuevamente con What you gonna.