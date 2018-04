Quieto: —Sí, exacto. Es algo increíble. Empezamos en la adolescencia cuando el grupo era Venceremos, y en ese momento era vencer a mi mamá que no me rete para ir a ensayar, ¿viste? No era nada. Pero bueno, a medida que pasa el tiempo te das cuenta de lo difícil que es mantener el grupo unido, trabajando.