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Coahuila elige nuevo Congreso: PRI busca mantener mayoría y Morena intenta avanzar en bastión tricolor

Más de 2.5 millones de ciudadanos están convocados a votar este domingo para renovar las 25 curules del Congreso estatal

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Coahuilenses saldrán a votar este domingo 7 de junio para renovar el Congreso local (EFE/ Antonio Ojeda)
Coahuilenses saldrán a votar este domingo 7 de junio para renovar el Congreso local (EFE/ Antonio Ojeda)

Coahuila se prepara para vivir este domingo la elección estatal de 2026 en el país, cuando más de 2.5 millones de ciudadanos acudan a las urnas para elegir a los integrantes de la próxima Legislatura local.

De acuerdo con la lista nominal del Instituto Nacional Electoral (INE), un total de 2 millones 501 mil 847 personas tienen derecho a votar para definir la renovación de las 25 curules que conforman el Congreso estatal. De ellas, 16 serán elegidas por el principio de mayoría relativa y nueve por representación proporcional.

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La jornada electoral representa una prueba importante para las principales fuerzas políticas del estado, especialmente para el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que busca conservar el control legislativo y fortalecer la estructura política que actualmente respalda al gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El PRI busca conservar su hegemonía política

El PRI busca mantener mayoría en el Congreso local (CongresoCoahuila)
El PRI busca mantener mayoría en el Congreso local (CongresoCoahuila)

La elección legislativa llega en un contexto favorable para el PRI, partido que mantiene la gubernatura, una posición dominante en el Congreso local y una importante presencia en los gobiernos municipales de la entidad.

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Durante las últimas décadas, Coahuila se ha consolidado como uno de los principales bastiones priistas del país, resistiendo los avances de la oposición incluso en escenarios donde otros estados han experimentado alternancias políticas.

Para el tricolor, conservar la mayoría en el Congreso será fundamental para garantizar la gobernabilidad durante la administración estatal y mantener la capacidad de impulsar reformas, presupuestos y proyectos estratégicos sin mayores obstáculos legislativos.

Además, los resultados permitirán medir la efectividad de la maquinaria electoral priista en una entidad considerada clave para el futuro político del partido a nivel nacional.

Morena busca crecer en territorio complicado

En un evento del INE, una mujer y un hombre manipulan sobres de votación. Se ven otras personas en mesas y un proyector con información sobre el voto electrónico
Personal del INE participa en un simulacro de voto electrónico para las elecciones locales 2025-2026 en Coahuila, manejando sobres electorales durante el evento. (INE)

Por su parte, Morena llega a la elección con el objetivo de incrementar su presencia legislativa y consolidarse como una fuerza competitiva en Coahuila.

Sin embargo, el partido guinda enfrenta importantes desafíos internos derivados de las secuelas que dejó la elección para gobernador celebrada en 2023, una contienda que evidenció divisiones dentro de la izquierda local.

A pesar del crecimiento que Morena ha experimentado en diversas regiones del país, en Coahuila aún no ha logrado desplazar al PRI ni construir una estructura territorial capaz de competir en igualdad de condiciones con el aparato político priista.

Los resultados de este domingo servirán para evaluar si la fuerza política que gobierna a nivel federal ha logrado fortalecer su presencia en uno de los estados donde históricamente ha encontrado mayores dificultades para avanzar electoralmente.

Persisten tensiones entre Morena y el PT

Uno de los factores que podría influir en el desempeño de la oposición es la relación entre Morena y el Partido del Trabajo (PT), marcada por las diferencias surgidas durante la elección de gobernador de 2023.

En diversos sectores de Morena continúa el resentimiento hacia el diputado federal Ricardo Mejía Berdeja, actual dirigente estatal del PT, a quien atribuyen parte de la derrota de la izquierda en aquella contienda.

La inconformidad surgió luego de que Mejía Berdeja rechazara respaldar la candidatura del entonces senador Armando Guadiana Tijerina, quien representó a Morena en la elección estatal. En lugar de sumarse al proyecto morenista, el legislador decidió competir por la gubernatura bajo las siglas del PT, fragmentando el voto opositor.

Aunque Morena y PT mantienen coincidencias políticas a nivel nacional, las diferencias locales siguen presentes y podrían reflejarse en la movilización de estructuras y simpatizantes durante esta jornada electoral.

Una elección con impacto político nacional

Elecciones 2023, Coahuila
El Instituto Electoral de Coahuila se declaró listo para el próximo domingo (IEC)

Más allá de la integración del Congreso local, la elección de Coahuila será observada con atención por analistas y dirigentes partidistas debido a que permitirá medir la capacidad de organización y movilización de las distintas fuerzas políticas rumbo a futuros procesos electorales.

Para el PRI, una victoria contundente significaría la ratificación de su dominio en uno de sus últimos bastiones históricos. Para Morena, en cambio, un avance legislativo representaría una señal de crecimiento en un territorio donde aún busca consolidar una alternativa competitiva.

Los resultados que arrojen las urnas este domingo definirán no sólo la composición del Congreso de Coahuila, sino también el rumbo político de una entidad estratégica dentro del mapa electoral mexicano.

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