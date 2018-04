Gasalla fue protagonista de varios conflictos en el programa de Susana Giménez el año pasado. Su pelea con Fátima Florez fue un tema que se repitió a lo largo de toda la temporada en los programas y portales de espectáculos. A mediados de septiembre se fue del ciclo. "No sabía que se iba. Me lo dijeron ayer, que tenía la posibilidad de hacer teatro en los Estados Unidos, cosa que él ya me había propuesto a mí también al año pasado para que lo hiciéramos los dos", contó la conductora en aquel momento.