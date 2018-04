—Yo lo conozco bastante a Mauricio (Macri), ha venido a cumpleaños míos. Cuando no era presidente, claro. Es un tipo que podría hoy estar navegando en Grecia o viajando por el mundo con su mujer y su hija, y sin embargo la está peleando todos los días, porque no es fácil ser presidente de este país. Entonces, sobresaliente me parece su actitud. Y por otro lado, me parece que todavía no encuentran la manera de relacionarse directamente con la realidad. Y la realidad de este país es que no estamos bien. Ya no somos el país rico que éramos. Ser rico hoy es otra cosa: no es tener soja, es tener una buena educación, buenas universidades, que los chicos no tengan hambre. Es muy difícil enseñarle algo a un chico si tiene hambre.