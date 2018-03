De todas formas, aseguró que la relación finalizó en muy buenos términos: "Le dije: 'Hay una sola cosa que no va a pasar, no voy a repetir la historia de mis padres. Me voy a separar de la mejor manera. Lo único que no va a haber acá es agresión. Vos me salvaste la vida, vos considerarás si yo te la salvé, pero yo con alguien que me salvó la vida, de los mandatos y me hizo ser libre…' Todo lo que yo era me lo intensificó. No pensaba ser desagradecida".