Solamente serán reembolsadas las entradas que cumplan con los requisitos antes mencionados. Conforme a los términos y condiciones de venta, ni All Access ni el Organizador se responsabilizan por pases adquiridos en canales de venta no oficiales o no autorizados por escrito, por lo que en estos casos el Organizador no realizará, ni All Access gestionará, devolución de dinero alguno.