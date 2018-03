Según su relato, a los 20 años se fue a Israel, pero lo que en un principio era un viaje de placer -o curiosidad- terminó marcando su vida: "Me fui de paseo y me enamoré. En mi época, si ibas a bailar, a las 12 de la noche ya te pasaban a buscar, y allá me encontré con un lugar en donde había gente de mi edad que estaba haciendo un país nuevo. Vi un mundo maravilloso en el que no estaba mi mamá para ver la hora en la que llegaba ni mi papá para retarme. Dije 'esto es la libertad, no vuelvo más'".