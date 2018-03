En medio del Hipódromo hay una chica vestida con una especie de disfraz. Le preguntamos si está caracterizada, si es cosplayer o qué. Dice que no, que es solo un pijama de Stitch (el extraterrestre de Lilo y Stitch, la película de Disney). Se llama Lola, tiene 16 años y cuenta que alguna gente la mira raro pero no le importa. "Es toda gente a la que no voy a volver a ver en mi vida. ¿Por qué me voy a preocupar por lo que piensen", dice.